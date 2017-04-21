Большинство обитаемых планет покрыты океанами – ученый

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Почти все подобные планеты покрыты водой практически полностью.

Пригодные для жизни планеты покрыты водой практически полностью Naked Science

Астроном Фергюс Симпсон из барселонского Института космических наук провел статистическое моделирование количества воды и суши на поверхности планет земного типа и установил, что большинство из них должны быть покрыты водой практически полностью. Выводы исследователя были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Проведенное ученым моделирование показало, что почти все пригодные для жизни экзопланеты являются планетами-океанами, островки суши на которых занимают около 10% поверхности.

Стоит отметить, что вода на Земле занимает 71% поверхности. Эту уникальность Симпсон объясняет антропным принципом, который в данном случае может звучать – "Земля так идеально подходит для жизни, потому что жизнь зародилась здесь".

Кроме того, проведенное Симпсоном моделирование показало, что слишком обширные пространства материков расширяют площадь трудных для обитания пустынь.

22 февраля на пресс-конференции NASA рассказало об обнаружении семи землеподобных планет у звезды TRAPPIST-1 - красного карлика в созвездии Водолея, который располагается на расстоянии 40 световых лет от Земли. Три из семи обнаруженных планет вращаются в обитаемой зоне звезды, то есть на них может существовать жизнь.