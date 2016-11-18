Больная раком жительница Великобритании добилась права на криозаморозку

Девушка надеется на возможное излечение после пробуждения.
"Я хочу жить дольше, и я думаю, что в будущем может быть найдено лекарство от рака и тогда меня разбудят. Криоконсервация даст мне шанс на выздоровление, пусть даже через сотни лет", написала девушка в своем письме к суду.
Мать девушки поддерживала решение дочери, а отец решительно выступал против криоконсервации. Девушка обратилась в суд с просьбой установить, что только ее мать вправе решать, как поступать в данной ситуации. После решения суда тело девушки было транспортировано в США, где оно подверглось криогенной заморозке.
Ранее сообщалось о том, что ученые вернули к жизни тихоходок, которые 30 лет находились в состоянии анабиоза в замороженных Арктических мхах. Ученые оживили двух животных, которые находились в замороженном при минус 20 градусах Цельсия состоянии с 1983 года. Первое животное умерло спустя 20 дней после разморозки, а второе выжило и 23 дня спустя отложило яйца.ZN.UA