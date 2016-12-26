Болезнетворные бактерии способны обходиться без жизненно важного витамина

Болезнетворная спирохета может обходиться без витамина В1.

Ученые обнаружили бактерии, которые обходятся без витамина В1 Lenta.ru

Ученые заявили о том, что болезнетворная спирохета, которая вызывает клещевой бореллиоз, или болезнь Лайма, может жить без витамина В1, который абсолютно необходим другим организмам. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Витамин В1 (тиамин) выполняет в клетках живых существ самые разные функции. В активной фосфорилированной форме он необходим для работы многих ферментов, участвующих в обмене углеводов и жирных кислот. Теперь же исследователи установили, что бактерия Borrelia burgdorferi в тиамине не нуждается. Ученым не удалось обнаружить в ней витамин и генов, которые отвечают за его синтез, также не наблюдается.

По мнению исследователей, такая "сверхспособность" далась бактериям непросто, и у бореллии должен отсутствовать целый ряд обычных белков, участвующих в обмене и в выработке энергии. Без некоторых из них теоретически можно прожить, но другие необходимы абсолютно, и их функции у бореллий взяли на себя другие ферменты, которые не нуждаются в помощи кофермента-тиамина.

Возможно, такая способность для бореллий не уникальна. Ученые сравнили их геном с имеющимися в базах данными по ДНК других патогенных для человека бактерий, которые переносятся членистоногими. Как минимум у трех из них – у Borrelia hermsii (возбудитель клещевого возвратного тифа), Rickettsia prowazekii (сыпного тифа) и у Rickettsia conorii (средиземноморской пятнистой лихорадки) – также нет генов, которые могли бы кодировать белки для синтеза тиамина, или те, которым он необходим.

Ранее сообщалось о том, что бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам "последней надежды". Это означает, что в скором времени возможно появление бактерий, стойких ко всем известным типам лекарств, и такие гены стойкости уже замечены у бактерий, которые поражают людей.