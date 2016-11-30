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Более миллиона Android-устройств стали жертвами вируса

30 ноября в 17:42

Вредоносное ПО полностью контролировало устройство и устанавливало приложения.

Android,вирус
Пользователей Android атаковал вирус
tech.onliner.by
Более миллиона пользователей Android-устройств стали жертвами вируса, который устанавливал контроль над Google-аккаунтами, начиная с августа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Check Point Software Technologies, занимающейся кибербезопасностью.

Приложения содержали в себе на первый взгляд невинную информацию, но использовали все недостатки операционной системы Android для того, чтобы полностью подчинить себе устройство. Более того, вирус устанавливал приложения и рекламные сервисы без согласия пользователя. Некоторые приложения использовали имя пользователя и пароль от почты для того, чтобы оставлять отзывы.

По словам представителей Check Point, "троян" был обнаружен в 86 вредоносных программах и заражал 13 тысяч устройств в день. Большинство зараженных приложений были установлены на устройства не из официального магазина приложений Google Play, а из третьих источников.

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Ранее компания Opera объявила о том, что сервис синхронизации ее браузера был взломан хакерами. По сведениям компании, пароли от аккаунтов Opera остались в безопасности, но в руках у злоумышленников оказались логины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги приложение устройство пользователь Android вирус
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