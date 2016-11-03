Boeing представил концепт истребителя шестого поколения

Разработанный самолет будет изготовлен без хвостовой части.

Разработан проект нового истребителя-бомбардировщика

Американский авиаконцерн Boeing представил модель истребителя шестого поколения. Как сообщает Aviation Week , скорее всего, разработанная модель будет истребителем-бомбардировщиком, а не просто истребителем.

Издание подчеркивает, что самолет будет выполняться без хвостовой части и будет способен развивать сверхзвуковую скорость. Важным моментом является наличие у самолета кабины пилота. Дело в том, что многие эксперты прогнозируют "беспилотное" шестое поколение. Не исключено, впрочем, что Boeing создаст как пилотируемый, так и беспилотный вариант нового самолета. Отметим, что сейчас ряд ведущих авиастроительных компаний прорабатывают вариант, при котором один пилотируемый истребитель будет управлять несколькими БПЛА, созданными на его основе.

В июле этого года Индия представила первый истребитель, полностью сконструированный и построенный в стране.