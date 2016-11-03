Топ Новости
<
>

Boeing представил концепт истребителя шестого поколения

3 ноября в 17:17

Разработанный самолет будет изготовлен без хвостовой части.

33
Разработан проект нового истребителя-бомбардировщика
Американский авиаконцерн Boeing представил модель истребителя шестого поколения. Как сообщает Aviation Week, скорее всего, разработанная модель будет истребителем-бомбардировщиком, а не просто истребителем.

Издание подчеркивает, что самолет будет выполняться без хвостовой части и будет способен развивать сверхзвуковую скорость. Важным моментом является наличие у самолета кабины пилота. Дело в том, что многие эксперты прогнозируют "беспилотное" шестое поколение. Не исключено, впрочем, что Boeing создаст как пилотируемый, так и беспилотный вариант нового самолета. Отметим, что сейчас ряд ведущих авиастроительных компаний прорабатывают вариант, при котором один пилотируемый истребитель будет управлять несколькими БПЛА, созданными на его основе.

Читайте также: Airbus представил концепт летающего такси

В июле этого года Индия представила первый истребитель, полностью сконструированный и построенный в стране.  

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги истребитель самолет Boeing
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.56
EUR 28.36
Последние новости