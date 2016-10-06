Blue Origin удалось в пятый раз успешно посадить ракету New Shepard

Компания также испытала систему аварийного спасения.
Система аварийного спасения (САС) отводит членов экипажа и пассажиров на безопасное расстояние от ракеты в случае возникновения опасности на стартовой площадке или во время полета. В рамках прошедших испытаний САС была активирована в течение 45 секунд. Капсула для пассажиров и экипажа отделилась от ракеты на высоте 4893 метров, улетела в сторону, и после достижения высоты в 7092 начала спускаться. Приземление капсулы произошло штатно.
После срабатывания САС ракета продолжила подъем и достигла высоты 93713 метров. После 7 минут 29 секунд полета ракета успешно приземлилась, несмотря на то, что Blue Origin предупреждала о возможном падении ракеты после срабатывания САС. Представители компании отмечают, что срабатывание системы могло повредить ракету, поэтому для нее пятый запуск, несмотря на успешное приземление, стал последним.
Blue Origin соревнуется с компанией SpaceX Илона Маска, которой несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Позже Маск заявил о том, что компания планирует осенью повторно запустить ракету, которая уже побывала в космосе.N+1