Blue Origin удалось в пятый раз успешно посадить ракету New Shepard

Компания также испытала систему аварийного спасения.

Blue Origin снова успешно посадила New Shepard Naked Science

Компания Blue Origin во время пятого тестового полета многоразовой ракеты New Shepard испытала систему аварийного спасения пассажиров и экипажа. Кроме того, компании снова удалось успешно посадить New Shepard на землю.

Система аварийного спасения (САС) отводит членов экипажа и пассажиров на безопасное расстояние от ракеты в случае возникновения опасности на стартовой площадке или во время полета. В рамках прошедших испытаний САС была активирована в течение 45 секунд. Капсула для пассажиров и экипажа отделилась от ракеты на высоте 4893 метров, улетела в сторону, и после достижения высоты в 7092 начала спускаться. Приземление капсулы произошло штатно.

После срабатывания САС ракета продолжила подъем и достигла высоты 93713 метров. После 7 минут 29 секунд полета ракета успешно приземлилась, несмотря на то, что Blue Origin предупреждала о возможном падении ракеты после срабатывания САС. Представители компании отмечают, что срабатывание системы могло повредить ракету, поэтому для нее пятый запуск, несмотря на успешное приземление, стал последним.

Blue Origin соревнуется с компанией SpaceX Илона Маска, которой несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Позже Маск заявил о том, что компания планирует осенью повторно запустить ракету, которая уже побывала в космосе.