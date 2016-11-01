Биологи превратили шпинат в детектор взрывчатки

Исследователи поместили в листья шпината углеродные нанотрубки.

Ученые создали детектор взрывчатки на основе шпината

Ученые из Массачусетского технологического института создали детектор взрывчатки на основе листьев шпината. О результатах своей работы исследователи сообщили в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

Исследователи поместили в листья шпината углеродные нанотрубки после чего он смог улавливать нитроароматические соединения, которые содержатся во многих взрывчатых смесях. Соединения оседают в воде, которая потом поступает вверх, от корней к листьям, до нанотрубок, к которым добавлен выделенный из яда американских шмелей белок бомболитин, связывающий эти соединения. Весь процесс занимает около 10 минут.

Для считывания сигнала ученые направляют на листья лазер, что заставляет нанотрубки испускать флуоресцентное свечение в ближней инфракрасной области спектра. Свечение фиксируется инфракрасной камерой, подключенной к дешевому одноплатному компьютеру Raspberry Pi. Также его можно зарегистрировать с помощью смартфона, удалив из него инфракрасный фильтр.

Ученые предлагают использовать созданный ими детектор для мониторинга общественных мест, поскольку именно они чаще всего находятся под угрозой терактов.

Ранее ученые установили, что малазийская бегония, листья которой отличаются необычным голубым оттенком, гораздо эффективней осуществляет фотосинтез именно благодаря своей окраске.