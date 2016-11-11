Биологи обнаружили у белок "средневековую" проказу

Болезнь у животных вызывают те же бактерии, что и у людей.
В ходе исследования ученые изучили 25 образцов бактерий, которые были собраны с животных, обитающих в Шотландии, Англии и Ирландии, и провели анализ ДНК. Установлено, что возбудителем является палочка Хансена (Mycobacterium leprae). По своим характеристикам бацилла напоминает штамм, который был обнаружен в останках человека, умершего от лепры 730 лет назад и похороненного в Винчестере. Она также была похожа на бактерии, поразившие броненосцев в южных штатах США.
Исследователи также обнаружили и другой штамм проказы у белок: Mycobacterium lepromatosis, который также инфицировал людей в Мексике и Карибском бассейне.
Ученые подчеркивают, что опасности для человека эта инфекция не представляет.
Ранее ученые установили, что первая пандемия чумы была на Земле еще в V-IV тысячелетии до нашей эры. В ходе исследований было обнаружено, что семь человек были заражены чумной палочкой. Упорядочив геном чумных палочек, ученые пришли к выводу, что шесть самых древних из них не были похожи на средневековую бубонную чуму, называемую "черной смертью": у данных бактерий отсутствовали гены pla и ymt, играющие ключевую роль в распространении чумы.Lenta.ru