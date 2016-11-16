Биологи обнаружили антитело, которое нейтрализует 98% штаммов ВИЧ

Антитело было найдено в крови пациента, иммунная система которого поразительно хорошо справлялась с вирусом.

Ученые обнаружили антитело, нейтрализующее ВИЧ N+1

Американские молекулярные биологи обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать 98% штаммов ВИЧ , включая 16 из 20 самых "неуязвимых" его версий. Обнаружение антитела дает надежду на создание универсального лекарства от ВИЧ. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Immunity.

Антитело N6 "нащупало" слабое место в белковой оболочке вируса и научилось нейтрализовать около 98% известных его вариаций. Оно было найдено в крови пациента, чья иммунная система поразительно хорошо справлялась с ВИЧ. По словам ученых, этот человек прожил с ВИЧ более 21 года и его иммунная система находилась в нормальном состоянии, несмотря на то, что он не принимал антиретровирусных препаратов очень долгое время.

По характеру действия оно похоже на другое известное антитело VRC01, подавляющее примерно 90% штаммов ВИЧ, однако N6 "цепляется" за вирус в другой точке белка, которая, как обнаружили авторы статьи, почти не меняется при его мутациях. Кроме того, N6 научилось избегать контактов с молекулами сахаров на оболочке ВИЧ, чья постоянно меняющаяся структура защищает вирус от атак иммунной системы.

Необычная структура данного антитела, кардинально отличающаяся от того, как выглядят другие антитела широкого спектра действия, оставляет надежду на то, что его работу можно будет заметно улучшить путем внесения новых мутаций.

Ранее сообщалось о том, что ученые успешно испытали прививку от ВИЧ. Ученые научили иммунную систему грызунов распознавать частицы ВИЧ с помощью "коктейля" из особых белков, похожих по структуре на части оболочки вируса.