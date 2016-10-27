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"Безрамочный" смартфон Xiaomi не будет продаваться за пределами Китая

27 октября в 14:25

Компания рассчитывает выпускать не более 10 тысяч Mi Mix в месяц.

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"Безрамочный" смартфон не будет официально продаваться вне Китая
4pda.ru
Компания Xiaomi  заявила о том, что не планирует продавать революционный смартфон Mi Mix, который отличается практически полным отсутствием рамок вокруг экрана, за пределами Китая.

Новый смартфон должен стать мелкосерийным: компания планирует выпускать не более 10 тысяч экземпляров устройства в месяц. Это обусловлено тем, что корпус смартфона выполнен из керамики, а само устройство оборудовано сложным в производстве экраном.

Вместе с тем, как заявил менеджер по  продукции Xiaomi в Индии Джай Мани, есть и другие причины не выходить за пределы Китая. Среди них проблемы с сертификацией и послепродажным обслуживанием смартфона.

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Xiaomi анонсировала выход нового смартфона 25 октября, в продаже в Китае он должен появиться 4 ноября. Экран занимает 91,3% площади фронтальной панели устройства. При этом диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 821  с тактовой частотой 2,35 гГц. Оперативная память устройства составляет шесть гигабайт, а встроенное хранилище – 128 гигабайт. Емкость аккумулятора смартфона составила 4400 мАч.

По материалам: 4pda.ru
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Тэги смартфон Xiaomi устройство экран
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