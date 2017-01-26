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Беспилотные машины Uber вернулись на дороги Калифорнии

26 января в 13:22

Переход в режим автопилота машинам сервиса по-прежнему запрещен.

Uber
Uber разрешили вернуть беспилотные машины на дороги Калифорнии
Uber
Власти Калифорнии возобновили регистрацию беспилотных машин Uber.  Как сообщает Engadget, речь идет о пяти машинах: модифицированных Volvo XC90 и Ford Fusion. 

Вместе с тем, переход в режим автопилота машинам по-прежнему запрещен, а за рулем у них всегда должен находиться человек. Получившие регистрацию автомобили могут быть использованы для картографирования.

Uber проводил испытания беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии с декабря 2016 года. Вскоре регуляторы штата отозвали у компании регистрацию на самоуправляемые автомобили и призвали ее прекратить испытания из-за отсутствия разрешения.

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В июне 2015 года компания Google начала испытание прототипа самоуправляющейся машины на улицах города Маунтин-Вью в Калифорнии. Машина рассчитана на полностью самостоятельное управление, поэтому в ней не предусмотрено наличие руля и педалей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги машина Калифорния авто Uber
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