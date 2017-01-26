Беспилотные машины Uber вернулись на дороги Калифорнии

Переход в режим автопилота машинам сервиса по-прежнему запрещен.

Uber разрешили вернуть беспилотные машины на дороги Калифорнии Uber

Власти Калифорнии возобновили регистрацию беспилотных машин Uber . Как сообщает Engadget , речь идет о пяти машинах: модифицированных Volvo XC90 и Ford Fusion.

Вместе с тем, переход в режим автопилота машинам по-прежнему запрещен, а за рулем у них всегда должен находиться человек. Получившие регистрацию автомобили могут быть использованы для картографирования.

Uber проводил испытания беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии с декабря 2016 года. Вскоре регуляторы штата отозвали у компании регистрацию на самоуправляемые автомобили и призвали ее прекратить испытания из-за отсутствия разрешения.

В июне 2015 года компания Google начала испытание прототипа самоуправляющейся машины на улицах города Маунтин-Вью в Калифорнии. Машина рассчитана на полностью самостоятельное управление, поэтому в ней не предусмотрено наличие руля и педалей.