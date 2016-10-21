"Базовые" версии iPhone 7 оказались медленнее более дорогих

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iPhone 7 с 32 Гб почти в восемь раз медленнее iPhone 7 с 128 Гб памяти.

MacRumors

Скорость записи на SSD-накопитель iPhone 7 оказалась значительно ниже у базовых моделей с 32 гб, по сравнению с более дорогими моделями с 128 и 256 гб памяти.

Так, в тесте PerformanceTest Mobile смартфоны iPhone 7 с 32 ГБ и iPhone 7 с 128 ГБ показали более или менее одинаковую скорость чтения с 658 МБ/с у младшей версии и 856 МБ/с у старшей версии. Но по скорости записи наблюдается кардинальная разница — 42 МБ/с против 341 МБ/с. То есть младшая модель почти в восемь раз медленнее старшей.

Кроме того, как обнаружила компания Cellular Insights, разные модели телефонов по-разному принимают 4G-сигнал. Лучше это делают телефоны моделей A1660 и A1661, чем A1778 и A1784, что поставляются в Европу, в том числе в Россию. В этих моделях разные приемники: в первых чип Qualcomm, в других — Intel. В США продаются все четыре модели.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

21 октября продажи iPhone 7 стартовали в Украине. Наиболее популярными среди украинцев стали цвета матовый черный (37% заказов), глянцевый черный (36%) и "розовое золото" (16%). Цены на смартфоны стартуют от 23499 гривень за iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти.