Asus представила смартфон с поддержкой технологии дополненной реальности

Устройство оснащено дисплеем диагональю 5,7 дюйма.

ZenFone AR поддерживает технологию дополненной реальности

Компания Asus выпустила смартфон ZenFone AR с поддержкой технологии дополненной реальности Tango. Как сообщается в пресс-релизе Qualcomm, Tango является системой сенсоров и программного обеспечения, которая позволяет строить трехмерную картинку окружающего мира в режиме реального времени.

Представленный смартфон оснащен процессором Snapdragon 821. Оперативная память устройства составит шесть или восемь гигабайт, а объем встроенного хранилища - от 32 до 256 гигабайт, в зависимости от модификации смартфона.

Диагональ дисплея устройства составляет 5,7 дюйма, а разрешение – 2560 на 1440 точек. Разрешение основной камеры устройства составило 23 мегапикселя.

В октябре этого года Xiaomi анонсировала выход "безрамочного" смартфона. Экран занимает 91,3% площади фронтальной панели устройства. При этом диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,35 гГц. Оперативная память устройства составляет шесть гигабайт, а встроенное хранилище – 128 гигабайт. Емкость аккумулятора смартфона составила 4400 мАч.