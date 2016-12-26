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Астрономы зафиксировали шесть новых "сигналов инопланетян"

26 декабря в 15:01

Все сигналы исходят из созвездия Возничего.

"сигналы инопланетян"
Зафиксированы шесть новых сигналов инопланетян
Lenta.ru
Ученые зафиксировали шесть новых быстрых радиоимпульсов, которые иногда связывают с активностью инопланетной цивилизации. Все шесть импульсов исходят из одного региона космоса – из созвездия Возничего, сообщает ScienceAlert.

Ранее исследователи считали, что радиовслески являются единичными событиями, которые образуются в случайных регионах пространства. Вместе с тем, в марте этого года ученые зафиксировали 10 импульсов, которые были образованы в одном регионе космоса. Теперь же исследователи зафиксировали еще шесть "сигналов инопланетян", которые образовались в том же регионе.

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По мнению исследователей, обнаружение 16 быстрых радиовсплесков в одном и том же регионе поможет им установить природу их происхождения.

Первый быстрый радиоимпульс был зафиксирован в 2007 году. Он был чрезвычайно мощным, но продлился лишь несколько миллисекунд. В дальнейшем ученые зафиксировали множество новых импульсов.

Ранее ученые заявили о том, что открыли источник загадочных всплесков. Вспышка FRB 150418, зафиксированная 18 апреля 2015 года, по мнению исследователей, является следствием слияния нейтронных звезд в эллиптической галактике, которая располагается на расстоянии 6 миллиардов световых лет от Земли.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые инопланетянин космос созвездие
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