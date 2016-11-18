Астрономы зафиксировали самый яркий "сигнал инопланетян"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Исследователям также удалось обнаружить примерный район Вселенной, откуда радиоимпульс пришел.

Ученые зафиксировали ярчайший "инопланетный сигнал" Lenta.ru

Астрофизикам из США, Австралии и Канады удалось зафиксировать самый яркий быстрый радиоивсплеск , известный на данный момент, сообщает EurekAlert!

Радиовсплески являются мощными радиоимпульсами, которые длятся доли секунды, объяснение которых исследователям пока обнаружить не удалось. В новом исследовании ученые использовали два детектора, что позволило им определить примерный район Вселенной, откуда радиоимпульс пришел. Предполагаемым источником всплеска стала галактика VHS7.

Кроме того, ученым удалось отследить изменение длины волны сигнала и поляризацию радиоволн и таким образом измерить вариации магнитного поля между Землей и звездной системой.

Ранее ученые заявили о том, что открыли источник загадочных всплесков. Вспышка FRB 150418, зафиксированная 18 апреля 2015 года, по мнению исследователей, является следствием слияния нейтронных звезд в эллиптической галактике, которая располагается на расстоянии 6 миллиардов световых лет от Земли.