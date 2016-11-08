Астрономы зафиксировали самый далекий выброс гамма-излучения

Поток космических частиц разделился на две части.

Ученые зафиксировали гамма-излучение возрастом семь миллиардов лет NASA

Астрономы зафиксировали мощный всплеск гамма-излучения от необычного космического объекта QSO B0218+357. Пучок космических частиц из-за искривления пространства-времени разделился на две части, которые достигли Земли с разницей в 10-12 дней. Выводы ученых были опубликованы в журнале Astronomy&Astrophysics.

QSO B0218+357 является блазаром, расстояние от которого до Земли оценивается в семь миллиардов световых лет. Это редкий тип квазаров — самых ярких объектов во Вселенной, которые образованы сверхмассивной черной дырой и поглощаемым ею веществом. Они, предположительно, представляют собой ядра активных эллиптических галактик. Однако блазары отличаются тем, что они весьма компактны, а их блеск периодически изменяется. Как и другие квазары, они выбрасывают струи плазмы (джеты) со скоростью, близкой к скорости света.

В июле 2014 года ученые зафиксировали мощную вспышку в QSO B0218+357 Энергия фотонов, которые достигли нашей планеты, приближалась к значениям 65-175 гигаэлектронвольт.



Поскольку между блазаром и Землей находится массивный объект, который искривляет своим гравитационным полем пространство-время, лучи от QSO B0218+357 разбились на два пучка, и один из них пришел на 10-12 дней позже второго. Такое явление называется гравитационным линзированием.



По словам астрофизиков, на данный момент блазар QSO B0218+357 является самым удаленным источником гамма-лучей из известных.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.