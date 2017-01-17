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Астрономы зафиксировали на Венере огромную гидродинамическую волну

17 января в 11:25

Протяженность волны составляет около 10 тысяч километров.

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Протяженность структуры составляет 10 тысяч километров
Naked Science
Ученые на снимках, полученных японским зондом Akatsuki, заметили на поверхности Венеры огромную область "вспучивания", появление которой может быть объяснено гидродинамическими гравитационными волнами. Об открытии ученые сообщили в журнале Nature Geoscience.

Протяженность этого "вспучивания" составляет около 10 тысяч километров. Воздушная структура оставалась стабильной, несмотря на убийственные ветры, которые на этой высоте (около 65 км) достигают скорости выше 350 км/ч.

Несмотря на быстрое движение окружающей атмосферы, обнаруженная структура сохраняла стабильность и оставалась на месте, полностью исчезнув лишь через несколько дней. По мнению исследователей, структура является самым масштабным из известных примеров проявления гидродинамических гравитационных волн.

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Подобные волны рождаются в жидкости или газе, колеблющемся в гравитационном поле, когда восходящему движению частиц противодействует направленное вниз притяжение. Такие волны возникают, в частности, на поверхности земных океанов или в воздухе, когда он переваливает через горные высоты.

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Naked Science

Ранее сообщалось о том, что исследователи NASA разрабатывают станции для исследования Венеры. Согласно задумке ученых, они будут похожи на дирижабли и будут летать в атмосфере планеты на безопасной для человека высоте. На борту каждой венерианской станции будет по два астронавта. Экспедиция продлится 30 дней, после чего исследователи будут возвращаться на Землю.

По материалам: Naked Science
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Тэги волны ученые структура атмосфера
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