Астрономы впервые обнаружили рукава у звезды

Исследователи надеются найти объяснение тому, как планеты рождаются вдали от материнских звезд.

Длина рукавов составляет примерно 10 миллионов километров N+1

Ученые впервые обнаружили спиральные рукава в протопланетном диске вокруг молодой звезды. По мнению исследователей, открытие позволит объяснить, как крупные планеты рождаются вдали от материнских звезд. Выводы ученых были опубликованы в журнале Science.

В ходе исследования астрономы наблюдали за звездой Elias 2-27, которая располагается на расстоянии 450 световых лет от Земли в созвездии Змееносца. По мнению исследователей, звезда сформировалась всего миллион лет назад. Для сравнения, возраст Солнца составляет около 4,6 миллиарда лет. Ранее ученым было известно, что вокруг Elias 2-27 располагается протопланетный диск, но тогда они считали, что это осесимметричный диск без выраженной внутренней структуры.

Новые же исследования помогли обнаружить в протопланетном диске рукава, которые чем-то напоминают спиральные рукава Млечного Пути. Рукава простираются на расстояние более 10 миллионов километров, что в два раза больше расстояния от Плутона до Солнца.

Такую структуру астрофизики наблюдали впервые. Раньше им удавалось увидеть спиралевидные образования в протопланетных дисках, однако уже на тех этапах, когда вокруг звезды активно формировались планеты, которые могли бы их создать. Здесь же авторам работы не удалось обнаружить признаков существования крупных планет. Ученые заметили в диске только узкую полоску, где плотность пыли была значительно меньшей, но ее размер не характерен для большого небесного тела.Исследователи предполагают, что спиралевидная структура могла появиться в результате гравитационной нестабильности самого диска. Такой сценарий был предложен астрофизиками на основе оценки массы и формы протопланетного диска, а также из-за симметричности его рукавов.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.