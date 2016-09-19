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Астрономы узнали о том, что окружает черные дыры

19 сентября в 17:39

Вокруг черной дыры располагается плотная сфера из пыли.

черная дыра звезда
Вокруг черной дыры располагается плотная сфера из пыли
New Scientist
Исследователи проанализировали "эхо" звезды, которая была уничтожена сверхмассивной черной дырой, и смогли узнать, что же окружает эти загадочные космические объекты. Выводы ученых были опубликованы на сайте arxiv.org.

В ходе исследования ученые изучили снимки, которые были получены с помощью телескопа WISE, и заметили сильное тепловое излучение, которое возникает при поглощении звезды черной дырой. Расчеты исследователей показали, что это излучение является "эхом", которое продуцируется толстой сферой из пыли, которая располагается вокруг черной дыры.

Внешняя граница этой сферы располагается на расстоянии трех триллионов километров от сингулярности.

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Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли. 

По материалам: Naked Science
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Тэги ученые уничтожение космос астроном
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