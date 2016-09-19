Астрономы узнали о том, что окружает черные дыры

Вокруг черной дыры располагается плотная сфера из пыли.

Вокруг черной дыры располагается плотная сфера из пыли New Scientist

Исследователи проанализировали "эхо" звезды, которая была уничтожена сверхмассивной черной дырой , и смогли узнать, что же окружает эти загадочные космические объекты. Выводы ученых были опубликованы на сайте arxiv.org.

В ходе исследования ученые изучили снимки, которые были получены с помощью телескопа WISE, и заметили сильное тепловое излучение, которое возникает при поглощении звезды черной дырой. Расчеты исследователей показали, что это излучение является "эхом", которое продуцируется толстой сферой из пыли, которая располагается вокруг черной дыры.

Внешняя граница этой сферы располагается на расстоянии трех триллионов километров от сингулярности.

Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.