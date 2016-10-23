Астрономы сделали снимок туманности "Тюльпан"

Туманность расположена на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли.
Туманность располагается на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли, а ее размер составляет 70 световых лет. Красное, синее и зеленое свечение туманности обусловлено ионизированными атомами серы, водорода и кислорода. В центре изображения, рядом с голубой дугой, можно увидеть звезду HDE 227018, которая ионизирует атомы, что снабжает туманность энергией для яркого свечения.
Ранее сообщалось о том, что телескопу "Хаббл" удалось сделать фото планетарной туманности"Маленькая жемчужина", которая располагается на расстоянии шести тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.Naked Science