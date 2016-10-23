Астрономы сделали снимок туманности "Тюльпан"

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Туманность расположена на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли.

Получен снимок туманности "Тюльпан" Naked Science

Астрономы получили изображение эмиссионной области, которая скрывается в плоскости Млечного Пути в направлении созвездия Лебедя, которое содержит в себе множество туманностей. Светящееся облако пыли и газа, которое располагается в центре изображение, является туманностью Sh2-101, которую также называют туманность "Тюльпан", сообщает Naked Scince.

Туманность располагается на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли, а ее размер составляет 70 световых лет. Красное, синее и зеленое свечение туманности обусловлено ионизированными атомами серы, водорода и кислорода. В центре изображения, рядом с голубой дугой, можно увидеть звезду HDE 227018, которая ионизирует атомы, что снабжает туманность энергией для яркого свечения.

Naked Science

Ранее сообщалось о том, что телескопу "Хаббл" удалось сделать фото планетарной туманности"Маленькая жемчужина", которая располагается на расстоянии шести тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.