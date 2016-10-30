Астрономы сделали снимок туманности "Призрак"

На снимке представлено звездное поле из созвездия Цеферя.
Справа от центра изображения можно заметить туманность Sh2-136, которую также называют туманность "Призрак". Туманность простирается на расстояние более двух световых лет. По мнению исследователей, в данной области пространства можно наблюдать разные этапы формирования звезд.
Ранее сообщалось о том, что телескопу "Хаббл" удалось сделать фото планетарной туманности"Маленькая жемчужина", которая располагается на расстоянии шести тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.Naked Science