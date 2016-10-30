Астрономы сделали снимок туманности "Призрак"

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На снимке представлено звездное поле из созвездия Цеферя.

Туманность "Призрак" располагается на расстоянии 1200 световых лет от Земли Naked Science

Астрономы получили снимок звездного поля из созвездия Цефея. На снимке можно увидеть пылевые облака, которые слабо подсвечиваются звездами. Эта область пространства располагается на краю комплекса молекулярных облаков, который удален на расстояние 1200 световых лет от Земли, сообщает Naked Science.

Справа от центра изображения можно заметить туманность Sh2-136, которую также называют туманность "Призрак". Туманность простирается на расстояние более двух световых лет. По мнению исследователей, в данной области пространства можно наблюдать разные этапы формирования звезд.

Naked Science

Ранее сообщалось о том, что телескопу "Хаббл" удалось сделать фото планетарной туманности"Маленькая жемчужина", которая располагается на расстоянии шести тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.