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Астрономы поставили под сомнение существование мегаструктур у "звезды инопланетян"

4 октября в 11:10

Исследователи не смогли зарегистрировать изменения в яркости звезды.

Звезда KIC 8462852
С 1934 по 1995 год яркость звезды не менялась
Международная группа астрономов не смогла обнаружить периодических падений светимости у звезды KIC 8462852, которое некоторые исследователи связывают с наличием возле звезды инопланетных мегаструктур. Выводы ученых были опубликованы на сайте arXiv.org.

В ходе исследования ученые использовали данные Зоннебергской обсерватории в Германии. В результате было установлено, что на протяжении 1934 -1995 годов яркость звезды  KIC 8462852 не менялась. Это ставит под сомнение выводы астрономов, которые с помощью телескопа "Кеплер" зафиксировали изменения светимости звезды.

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Ранее астрономы проанализировали светимость KIC 8462852 с 2009 по 2013 год и заявили, что ее яркость падала со скоростью в 0,3% в год, и за первые тысячу дней работы "Кеплера" она упала на 0,9%. Затем она падала еще быстрее, и буквально через полгода после этого она упала на 2%. Затем скорость ее снижения снизилась, и на текущий момент она упала на 3%. 

Ученые также замерили колебания яркости других звезд, что подтвердило предположение о том, что KIC 8462852 является уникальным светилом, чье поведение нельзя объяснить с помощью существующих моделей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги астроном ученые инопланетянин
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