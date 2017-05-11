Астрономы получили уникальный снимок Крабовидной туманности

Ученые объединили снимки пяти телескопов.
Крабовидная туманность является следствием мощного взрыва сверхновой звезды, который наблюдали китайские астрономы в 1054 году. Туманность располагается на расстоянии 6,5 тысяч световых лет от Земли. В центре туманности располагается нейтронная звезда, которая вращается на огромной скорости.
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA