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Астрономы получили уникальный снимок Крабовидной туманности

11 мая в 12:09

Ученые объединили снимки пяти телескопов.

хаббл
Астрономы объединили снимки пяти телескопов
itc.ua
Астрономы получили уникальное изображение Крабовидной туманности. Как сообщается на сайте NASA, исследователи объединили данные, полученные с помощью Очень большого телескопа, телескопа "Хаббл", телескопа "Спитцер", XMM-Newton и обсерватории "Чандра".

Крабовидная туманность является следствием мощного взрыва сверхновой звезды, который наблюдали китайские астрономы в 1054 году. Туманность располагается на расстоянии 6,5 тысяч световых лет от Земли.  В центре туманности располагается нейтронная звезда, которая вращается на огромной скорости.

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NASA

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Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги астроном туманность телескоп
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