Астрономы получили снимок Эты Киля с рекордным разрешением

Звезда выбрасывает в окружающее пространство звездные ветры на скорости до 10 миллионов километров в час.

Получен снимок Эты Киля в рекордном разрешении eso.org

Международная группа астрономов с помощью Очень большого телескопа получила снимки звезды Эта Киля с высоким разрешением. Снимок двойной системы был опубликован на сайте Европейской южной обсерватории.

Эта Киля состоит из двух массивных звезд, обращающихся вокруг общего центра тяжести. Она очень активна и выбрасывает в пространство звездные ветры со скоростью до десяти миллионов километров в час. Зона между звездами – компонентами системы, в которой ветры от каждой из них сталкиваются, очень турбулентна, но до сих пор была недоступна для исследования.



Невероятная энергия, выделяющаяся в Эте Киля, приводит к масштабным явлениям. В 1830-х годах в системе наблюдалось "Великое извержение", которое было вызвано кратковременным выбросом из большего компонента гигантского количества газа и пыли. Это привело к появлению новой Туманности Гомункулус, видимой и сейчас. Столкновение несущихся с огромными скоростями навстречу друг другу звездных ветров создает температуры порядка миллионов градусов и интенсивное гамма-излучение.

Центральная область туманности, в которой происходит столкновение ветров, настолько мала — в тысячу раз меньше Туманности Гомункулус — что ни космические, ни наземные телескопы до сих пор не могли получить ее детального изображения. Теперь же исследователям удалось получить детальные изображения звездной системы.

На снимке в области между двумя компонентами Эты Киля, там, где звездный ветер, несущийся от меньшей и более горячей из двух звезд, сталкивается с более плотным ветром от большей из звезд пары, можно увидеть неожиданную веерообразную структуру.

Ранее сообщалось о том, что телескопу "Хаббл" удалось сделать фото планетарной туманности "Маленькая жемчужина", которая располагается на расстоянии шести тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.