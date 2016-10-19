Астрономы отрыли объект с периодом обращения в 20 тысяч лет

По мнению некоторых исследователей, объект был выброшен из внутренней Солнечной системы планетой Х.
Максимальное расстояние, на которое L91 удаляется от Солнца, составляет около 1430 астрономических единиц, минимальное – около 50 астрономических единиц. Он относится к классу транснептуновых объектов, то есть его орбита проходит полностью за орбитой Плутона. Масса и размер L91 пока неизвестны. Интерес представляет то, как объект попал на свою орбиту.
По мнению авторов открытия, виной этому стала гравитация Нептуна. Она могла выбросить L91 в область облака Оорта на расстояние две тысячи астрономических единиц еще во времена ранней Солнечной системы. После этого небесное тело могло вступить во взаимодействие с другим пролетевшим неподалеку объектом (например, звездой) и снова скорректировать свою орбиту.
По мнению других исследователей, объект мог быть выброшен из внутренней Солнечной системы влиянием планеты Х. Авторы работы с этой точкой зрения не соглашаются.
Ранее ученые заявили о том, что девятая планета должна находиться на орбите с периодом около 15 тысяч лет, а ее масса в 10 раз превышает массу Земли. В ближайшей точке девятая планета подходит к Солнцу на расстояние, в семь раз превышающее радиус орбиты Нептуна — на 200 астрономических единиц (астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Дальняя точка орбиты удалена от нашей звезды на 600-1200 астрономических единиц.N+1