Астрономы отрыли объект с периодом обращения в 20 тысяч лет

По мнению некоторых исследователей, объект был выброшен из внутренней Солнечной системы планетой Х.

Обнаруженный объект мог быть выброшен за пределы внутренней Солнечной системы девятой планетой NASA

заявили об открытии небесного тела, которое находится "на пределе возможностей" современной техники. Полный путь объекта, получившего название L91, по вытянутой орбите составляет 20 тысяч лет. Об открытии ученые сообщили на встрече Планетологического отделения Американского астрономического общества.

Максимальное расстояние, на которое L91 удаляется от Солнца, составляет около 1430 астрономических единиц, минимальное – около 50 астрономических единиц. Он относится к классу транснептуновых объектов, то есть его орбита проходит полностью за орбитой Плутона. Масса и размер L91 пока неизвестны. Интерес представляет то, как объект попал на свою орбиту.

По мнению авторов открытия, виной этому стала гравитация Нептуна. Она могла выбросить L91 в область облака Оорта на расстояние две тысячи астрономических единиц еще во времена ранней Солнечной системы. После этого небесное тело могло вступить во взаимодействие с другим пролетевшим неподалеку объектом (например, звездой) и снова скорректировать свою орбиту.

По мнению других исследователей, объект мог быть выброшен из внутренней Солнечной системы влиянием планеты Х. Авторы работы с этой точкой зрения не соглашаются.

Ранее ученые заявили о том, что девятая планета должна находиться на орбите с периодом около 15 тысяч лет, а ее масса в 10 раз превышает массу Земли. В ближайшей точке девятая планета подходит к Солнцу на расстояние, в семь раз превышающее радиус орбиты Нептуна — на 200 астрономических единиц (астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Дальняя точка орбиты удалена от нашей звезды на 600-1200 астрономических единиц.