Астрономы открыли звезду с тремя протопланетными дисками

Диски вращаются под разными углами по отношению друг к другу.

Двойную звезду окружают три протопланетных диска

Астрономы обнаружили двойную систему из новорожденных звезд , которые окружены тремя протопланетными дисками, внутри которых формируются планеты. О находке ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

Ученые изучили звезду IRS 43 в созвездии Змееносца. С помощью телескопа ALMA им удалось увидеть то, как движутся молекулы синильной кислоты (HCN) и альдегид-ионы (НСО+) внутри предположительного газопылевого диска, окружавшего эту двойную звезду.

Исследователи установили, что подобных дисков три и газ в них вращается под разными углами по отношению к другим. Подобное открытие стало неожиданностью для ученых, поскольку обычно они находили только один протопланетный диск или пару таких объектов, которые находились в одной плоскости. Существование же наклонных протопланетных дисков вообще ставилось исследователями под сомнение.

На данный момент ученые не могут объяснить, когда возникла эта система, долго ли она еще просуществует, и выживут ли планеты, которые в ней формируются.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.