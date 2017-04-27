Астрономы открыли Землю-"ледяной шар"

Планета располагается на расстоянии 13 тысяч световых лет от Земли.

Планета покрыта снежно-ледяной пустыней NASA

Астрономы открыли планету размерами с Землю, которая вращается вокруг звезды на таком же расстоянии, как и наша планета от Солнца. Вместе с тем, звезда планеты OGLE-2016-BLG-1195Lb очень тусклая, из-за чего планета, скорее всего, покрыта снежно-ледяной пустыней, сообщает NASA.

Планета была открыта с помощью метода гравитационного микролинзирования. Если излучение далекой звезды, двигаясь к Земле, проходит мимо другой звезды, ее гравитация искажает траекторию света, действуя как увеличивающая линза. Если у второй звезды есть планета, иногда можно обнаружить и ее вклад в линзирование, который меняется с той же периодичностью, с какой планета движется по орбите. OGLE-2016-BLG-1195Lb стала самой маленькой планетой из всех, которые были обнаружены с помощью данного метода.

Планета располагается на расстоянии 13 тысяч световых лет от Земли, а ее светило настолько мало, что ученые не уверены, звезда это или коричневый карлик. Масса звезды, вокруг которой вращается OGLE-2016-BLG-1195Lb, составляет всего 7,8% от массы Солнца. Звезда может оказаться представителем класса ультрахолодных карликов.

22 февраля на пресс-конференции NASA рассказало об обнаружении семи землеподобных планет у звезды TRAPPIST-1 - красного карлика в созвездии Водолея, который располагается на расстоянии 40 световых лет от Земли. Три из семи обнаруженных планет вращаются в обитаемой зоне звезды, то есть на них может существовать жизнь.