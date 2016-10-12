Астрономы открыли новую карликовую планету в Солнечной системе

Новый объект находится в два раза дальше от Солнца, чем Плутон.

Ученые обнаружили еще одну карликовую планету Солнечной системы

Астрофизики из Университета Мичигана заявили об открытии новой карликовой планеты Солнечной системы. Объект получил название 2014 UZ224, он в два раза меньше Плутона и находится в два раза дальше от Солнца, сообщает The Washington Post

По мнению исследователей, карликовая планета является третьим наиболее далеким объектом Солнечной системы, она располагается на расстоянии 13 миллиардов километров от Солнца. Оборот вокруг звезды 2014 UZ224 совершает за 1136 лет, двигаясь по сильно вытянутой орбите. Диаметр карликовой планеты составляет 420-1180 километров.

На сегодняшний день официально признано существование пяти карликовых планет: Церера, Плутон, Эрида, Макемаке и Хаумеа. По мнению исследователей, в Солнечной системе может существовать еще около 100 подобных объектов.

Ранее сообщалось о том, что астрономы сузили область поисков девятой планеты Солнечной системы. Изучив данные космической станции Cassini, которая занимается изучением Сатурна, ученые исключили два региона Солнечной системы. Они подтвердили, что девятая планета располагается на окраинах Солнечной системы, но "не просто в любом месте".