Топ Новости
<
>

Астрономы открыли два небесных тела, которые движутся по направлению к Земле

30 декабря в 15:45

Комету можно будет наблюдать с помощью бинокля на следующей неделе.

33
Два небесных тела движутся по направлению к Земле
NASA
Участники миссии NEOWISE сообщили об обнаружении двух новых небесных тел, которые движутся по направлению к Земле. Как сообщается на сайте NASA, одно из этих небесных тел абсолютно точно является кометой, другое же является либо астероидом, либо кометой.

Комета C/2016 U1 NEOWISE будет заметна на юго-западном небе незадолго до рассвета, начиная со следующей недели. 14 января она достигнет своей ближайшей точки к Солнцу, расположенной внутри орбиты Меркурия.

Второй объект под названием 2016 WF9 достигнет орбиты Земли 25 февраля. Диаметр небесного тела составляет 0,5 – 1 километр, он пройдет на расстоянии 51 миллиона километров от нашей планеты и не будет представлять опасности для нее.

Читайте также: Астероид из Главного пояса назвали в честь Фредди Меркьюри

Ранее сообщалось о том, что астероид, который пролетел мимо Земли в ночь на Хэллоуин прошлого года, на самом деле является мертвой кометой. Ученым удалось установить, что диаметр 2015 TB145 составляет около 600 метров, и он совершает полный оборот вокруг своей оси за пять часов. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги комета астероид астроном
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости