Астрономы открыли два небесных тела, которые движутся по направлению к Земле

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Комету можно будет наблюдать с помощью бинокля на следующей неделе.

Два небесных тела движутся по направлению к Земле NASA

Участники миссии NEOWISE сообщили об обнаружении двух новых небесных тел , которые движутся по направлению к Земле. Как сообщается на сайте NASA , одно из этих небесных тел абсолютно точно является кометой, другое же является либо астероидом, либо кометой.

Комета C/2016 U1 NEOWISE будет заметна на юго-западном небе незадолго до рассвета, начиная со следующей недели. 14 января она достигнет своей ближайшей точки к Солнцу, расположенной внутри орбиты Меркурия.

Второй объект под названием 2016 WF9 достигнет орбиты Земли 25 февраля. Диаметр небесного тела составляет 0,5 – 1 километр, он пройдет на расстоянии 51 миллиона километров от нашей планеты и не будет представлять опасности для нее.

Ранее сообщалось о том, что астероид, который пролетел мимо Земли в ночь на Хэллоуин прошлого года, на самом деле является мертвой кометой. Ученым удалось установить, что диаметр 2015 TB145 составляет около 600 метров, и он совершает полный оборот вокруг своей оси за пять часов.