Астрономы определили возможное место рождения кометы Чурюмова-Герасименко

По мнению исследователей, комета прибыла во внутренние части Солнечной системы около 10 тысяч лет назад.

Комета Чурюмова-Герасименко родилась в поясе Койпера NASA

Астрономы заявили о том, что комета Чурюмова-Герасименко "родилась" на дальних подступах Солнечной системы, и в первые эпохи своей жизни она вращалась между орбитами Плутона, Нептуна и самых далеких от Солнца объектов пояса Койпера. Свои выводы ученые представили на планетологической конференции EPSC-DPS в американской Пасадене.

"Полученные нами результаты являются продуктом компьютерных расчетов орбиты кометы, "двигая" ее из настоящего в прошлое, что является особенно сложным из-за хаотичной природы орбит комет, связанных с их сближениями с Юпитером. Поэтому точное положение кометы сложно установить, но мы смогли показать путь ее миграций с текущей орбиты в пояс Койпера, где она родилась", — заявила ведущий автор исследования Маттия Галиаццо.

По мнению исследователей, комета попала во внутреннюю часть Солнечной системы относительно недавно – около 10 тысяч лет назад, до этого она двигалась по гораздо более вытянутым орбитам в далеких от Солнца регионах. Комета провела миллионы лет в отдаленной части пояса Койпера, расстояние от которой до Солнца вдвое превышает расстояние между Солнцем и Нептуном.

Ученые подчеркивают, что их выводы подтверждают более ранние предположения о том, что комета Чурюмова-Герасименко состоит из первичного материала Солнечной системы.

Комета 67P/Чурюмова – Герасименко является короткопериодической кометой, которая имеет период обращения примерно 6 лет и 7 месяцев. Комета состоит из двух частей. Предполагается, что ранее они были двумя разными небесными телами, а затем столкнулись, образовав одно. Исследователи разделили поверхность кометы на девятнадцать районов, которые назвали в честь древнеегипетских божеств.

Ранее ученые подтвердили наличие водного льда на поверхности кометы. Водный лед был обнаружен под внешней оболочкой кометы и в некоторых регионах на ее поверхности. Вместе с тем, анализ поверхности кометы указывает на то, что она состоит из темного, сухого вещества с небольшой примесью водного льда.