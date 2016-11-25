Астрономы официально присвоили имена 227 звездам

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Имена получили, в том числе, Альфа и Проксима Центавра.

Ученые присвоили имена 227 звездам eso.org

Международный астрономический союз (МАС) присвоил имена 227 недавно открытым и уже давно известным звездам, в число которых попали Альфа и Проксима Центавра, сообщается на сайте Союза

"Так как МАС приходится присваивать формальные имена экзопланетам и звездам, вокруг которых они вращаются, мы приняли решение каталогизировать имена звезд, за которыми человечество постоянно следило на протяжении всей истории цивилизации, и выбрать из них те, которые будут теперь постоянно употребляться", — заявил Эрик Мамаджек, руководитель Рабочей группы по именам звезд в МАС.

Необходимость в официальном закреплении названий звезд возникла из-за того, что некоторые звезды носили несколько имен. Это было вызвано тем, что множество астрономов во времена Античности и Средневековья открыли тысячи звезд, многие из которых получили собственные имена. Множество таких имен, которые были присвоены одним и тем же звездам астрономами из разных культур, порождали путаницу и споры вокруг того, как светила должны называться.

Для того, чтобы избежать путаницы, астрономы использовали не собственные имена звезд, а имена созвездий и индексы, которые позволяли точно определить, о какой звезде идет речь. Теперь же специальная рабочая группа МАС разработала каталог официальных названий 227 светил.

В частности, звезда Альфа Центавра получила имя Ригель Кентавруса, а Проксима Центавра сохранила свое название. За звездами, которые входят в состав Большой и Малой Медведицы, были закреплены их традиционные арабские имена. Так, Полярная звезда стала "Полярисом", а самая яркая звезда созвездия Девы официальной получила имя Спика.

В августа стало известно об открытии землеподобной планеты у Проксимы Центавра. Расстояние от планеты Proxima b до материнской звезды составляет 7 миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем. Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.