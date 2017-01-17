Астрономы обнаружили загадочную тускнеющую двойную звезду

Оба компонента звезды тускнели семь раз.

Астрономы обнаружили загадочную двойную звезду eso.org

Ученые открыли новую звезду , которая периодически тускнеет по необъяснимой причине. Теперь необычное поведение было зафиксировано у двойной звезды FO в созвездии Водолея. Оба компонента звезды тускнели семь раз за последние несколько лет, сообщается в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

Данная звезда относится к редкому типу двойных звезд, так называемым, полярным двойным звездам. Как правило, такие системы состоят из крупных белых карликов и небольших звезд, которые вращаются очень близко друг к другу.

FO Водолея – одна из самых близких к Земле подобных звезд. Она удалена от нашей планеты на расстояние всего 500 световых лет. В 2014 году ученые впервые измерили светимость звезды. Через два года исследователи решили проверить результаты и обнаружили, что яркость звезды упала на более чем две звездных величины за этот промежуток времени, понизившись в семь раз.

Более того, ученые обнаружили, что изменилась не только яркость, но и поведение FO Водолея – звезда начала "моргать", повышая или понижая свою светимость на 50% каждые 22 и 11 минут, переключаясь между этими циклами каждые два часа. Как полагают ученые, эти флуктуации в яркости связаны с тем, как быстро белый карлик вращается по орбите вокруг "обычной" звезды.

Объяснить подобное положение вещей астрономы пока не могут.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.