Астрономы обнаружили воду в атмосфере близкой экзопланеты

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Экзопланета располагается на расстоянии 50 световых лет от Земли.

В атмосфере экзопланеты обнаружена вода N+1

Астрономы заявили о том, что в атмосфере газового гиганта 51 Pegasi b обнаружен водный пар. В ходе исследования ученые использовали новый метод, который позволяет искать воду на экзопланетах. Выводы исследователей были опубликованы в The Astronomical Journal.

51 Pegasi b была открыта еще в 1995 году, она располагается на расстоянии примерно 50 световых лет от Земли. Планета относится к классу горячих юпитеров, а ее масса составляет почти половину массы газового гиганта Солнечной системы. Теперь же исследователи установили, что в ее атмосфере присутствует вода.

В ходе исследования ученые использовали Очень большой телескоп для того, чтобы проводить наблюдения за светом, который отражает планета по мере своего вращения по орбите. 51 Pegasi b находится совсем близко к звезде, делая полный оборот всего за 101,5 часа. В моменты, когда она то чуть приближается к нам, то слегка удаляется, благодаря эффекту Доплера регистрируемое от нее излучение слегка смещается немного то к "синей", то к "красной" стороне спектра. Это и позволило ученым заметить в нем спектральные линии, характерные для воды.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.