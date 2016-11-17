Астрономы обнаружили самый круглый объект в природе

Звезда Kepler 11145123 сохраняет форму почти идеальной сферы.

Звезда Kepler 11145123 является самым круглым естественным объектом

Ученые заявили о том, что звезда Kepler 11145123, медленно вращаясь, сохраняет форму почти идеальной сферы, что делает ее самым круглым естественным объектом. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science Advances.

Звезда располагается на расстоянии пяти тысяч световых лет от Земли, она примерно вдвое больше и ярче Солнца, а вращается в три раза медленнее. Исследователи провели астросейсмологические наблюдения пульсирующего спектра звезды и установили, что разница между экваториальным и полярным радиусами Kepler 11145123 составляет всего три километра, хотя в среднем ее радиус достигает 1,5 миллиона километров. Как подчеркивают исследователи, это делает звезду самым круглым известным естественным объектом.

С помощью космического телескопа Kepler ученые наблюдали за небольшими периодическими изменениями светимости звезды в течение более чем четырех лет. По их словам, она оказалась еще более идеально круглой, чем это вытекает из самого медленного вращения Kepler 11145123. Ученые предполагают, что еще более сферической звезду делают слабые магнитные поля, действующие в низких широтах.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.