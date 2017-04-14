Астрономы обнаружили новую карликовую планету в Солнечной системе

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DeeDee является вторым по удаленности транснептуновым объектом.

DeeDee является карликовой планетой Phys.org

Астрономы с помощью новых данных, полученных телескопом ALMA, установили, что обнаруженный ранее объект 2014 UZ224, более известный как DeeDee, является сферической карликовой планетой , сообщает Phys.org.

Расстояние от DeeDee до Солнца в три раза превосходить расстояние от Плутона до звезды. Объект является вторым по удаленности транснептуновым объектом с подтвержденной орбитой, уступая только карликовой планете Ирис.

С помощью новых данных ученые установили, что диаметр DeeDee составляет 635 километров и что масса небесного тела достаточна для того, чтобы оно обладало сферической формой. В этом случае DeeDee представляет собой карликовую планету.

Ранее сообщалось о том, что астрономы сузили область поисков девятой планеты Солнечной системы. Изучив данные космической станции Cassini, которая занимается изучением Сатурна, ученые исключили два региона Солнечной системы. Они подтвердили, что девятая планета располагается на окраинах Солнечной системы, но "не просто в любом месте".