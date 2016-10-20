Астрономы обнаружили еще одно доказательство существования планеты Х

Девятая планета повлияла на ось вращения Солнца.

Девятая планета повлияла на движение всех планет Солнечной системы NASA

Ученые заявили о том, что нашли новое доказательство существования девятой планеты Солнечной системы. По мнению исследователей, планета Х привела к наклону оси вращения Солнца на шесть градусов и повлияла на движение всех планет Солнечной системы. Свои выводы ученые представили на пресс-конференции Американского астрономического общества.

В ходе исследования ученые создали модель "новорожденной" Солнечной системы и поместили в нее девятую планету. Результатом влияния планеты X стало наклонение оси вращения Солнца на шесть градусов, в результате чего система стала такой, как сейчас. Воздействие девятой планеты заставило все планеты системы "качаться" вверх-вниз – это чем-то напоминает раскрученную юлу. Такие планетные "качания" длятся в течение миллиардов лет.

Ученые не утверждают, что их моделирование является достоверным доказательством существования девятой планеты, но предполагают, что, при оптимистическом сценарии развития событий, планета будет обнаружена уже в следующем году.

Ранее ученые заявили о том, что девятая планета должна находиться на орбите с периодом около 15 тысяч лет, а ее масса в 10 раз превышает массу Земли. В ближайшей точке девятая планета подходит к Солнцу на расстояние, в семь раз превышающее радиус орбиты Нептуна — на 200 астрономических единиц (астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Дальняя точка орбиты удалена от нашей звезды на 600-1200 астрономических единиц.