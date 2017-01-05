Астрономы обнаружили еще один объект Хога

Галактика принадлежит к очень редкому типу и состоит из ядра, окруженного кольцом из звезд.

Первый объект Хога был обнаружен в 1950 году Популярная механика

Астрономы обнаружили галактику PGC 1000714, которая принадлежит к очень редкому типу. Галактика является объектом Хога, то есть состоит из ядра, окруженного кольцом из звезд. Исследователям впервые удалось датировать кольцо и ядро и оказалось, что последнее гораздо древнее, сообщает "Популярная механика".

Объекты Хога составляют меньше десятой доли галактик во Вселенной. Практически все галактики можно классифицировать с помощью последовательности Хаббла, в которой выделяют эллиптические, спиральные, спиральные с перемычкой и линзовидные галактики. Но ни один из типов не описывает кольцеобразное образование звезд. Первая подобная галактика была обнаружена в 1950 году Артом Хогом.

Главная загадка, которую галактики, подобные объекту Хога, задают ученым — это их происхождение. Центральные эллиптические скопления звезд в них явно возникли намного раньше звездных колец вокруг: в ядре звезды видны в красном и желтом спектрах, а молодые звезды кольца — ярко-голубые.

Популярная механика

По словам исследователей, разные цвета заставляют предположить, что галактика пережила два этапа формирования. Изучив фотографии галактики, которые были сделаны в разных областях спектра с помощью телескопа в Чили, ученые смогли определить возраст разных областей галактики. Оказалось, что возраст ее кольца составляет 130 миллионов лет, а возраст ядра – 5,5 миллиардов.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.