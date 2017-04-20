Астрономы обнаружили экзопланету с идеальными условиями для жизни

Экзопланета располагается на расстоянии 40 световых лет от Земли.

Экзопланета вращается вокруг красного карлика в созвездии Кита eso.org

Астрономы обнаружили экзопланету , которая, возможно, является "лучшим местом для жизни вне Солнечной системы". Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории , открытая "сверхземля" вращается в обитаемой зоне вокруг слабой звезды LHS 1140, которая располагается на расстоянии 40 световых лет от Земли в созвездии Кита.

Условия, создаваемые на новой планете ее материнской звездой, кажутся благоприятными для существования жизни. Звезда LHS 1140 вращается медленнее и испускает меньше высокоэнергетического жесткого излучения, чем другие маломассивныве звезды того же типа.

Для того, чтобы на планете могла существовать жизнь в той форме, которая нам известна, на ее поверхности должна быть жидкая вода, а вокруг нее должна существовать атмосфера. В данном случае большие размеры планеты означают, что ее поверхность в течение миллионов лет могла быть покрыта океаном магмы, который насыщал бы атмосферу водяным паром. И теперь, когда материнская звезда давно уже перешла в спокойное состояние, эти запасы пара вполне могли привести к появлению океанов на поверхности планеты.

По оценке астрономов возраст планеты не менее пяти миллиардов лет. Ее диаметр примерно в 1,4 раза больше земного — почти 18 тысяч километров. И так как масса планеты при этом примерно в семь раз больше, чем у Земли, а значит, и плотность ее гораздо больше, получается, что новая экзопланета состоит из скальных пород и имеет плотное железное ядро.

22 февраля на пресс-конференции NASA рассказало об обнаружении семи землеподобных планет у звезды TRAPPIST-1 - красного карлика в созвездии Водолея, который располагается на расстоянии 40 световых лет от Земли. Три из семи обнаруженных планет вращаются в обитаемой зоне звезды, то есть на них может существовать жизнь.