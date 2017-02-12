Астрономы обнаружили белый карлик, который поглотил гигантскую комету

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Звезда располагается на расстоянии 170 световых лет от Земли.

Белый карлик "съел" огромную комету NASA

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили в созвездии Волопаса белый карлик, который недавно поглотил комету , размеры которой значительно превосходят размеры ее "сестер" из Солнечной системы. О результатах своей работы ученые сообщили в Astrophysical Journal Letters.

Любая поглощаемая белыми карликами материя распределяется по их поверхности не случайно, а в виде своеобразного слоеного пирога. Тяжелые элементы, такие как кислород и кремний, будут постепенно "тонуть", а легкие, например, водород и гелий, будут "всплывать". Использовав это свойство звезд, ученые установили, что подобное "питание" является обычным для белых карликов.

Теперь же ученые нашли еще одно свидетельства пожирания белым карликом другого космического объекта, изучив спектр звезды WD 1425+540, расположенной примерно в 170 световых годах от Земли в сторону созвездия Волопаса, при помощи инструментов телескопа "Хаббл" и наземной обсерватории имени Кека на Гавайских островах.

В спектре этого карлика наблюдались очень яркие линии поглощения, связанные с атомами и ионами азота, что стало неожиданностью для ученых – раньше азот никто не находил в верхних слоях атмосферы "бывших" звезд.

В данном случае азота содержалось очень много, около 2% от общей массы поверхности карлика, что соответствует примерно 200 триллионам тонн азота, упавшего на звезду. Общая масса объекта, разорванного звездой, составляла, в свою очередь, около триллиарда тонн, что соответствует массе всей атмосферы Земли, и 3-4% от массы крупной карликовой планеты.

Стоит отметить, что объект подобного состава и массы еще никогда не был обнаружен за пределами Солнечной системы, ни в ее пределах. Ближайшим аналогом поглощенного объекта является комета Галлея, чей газовый хвост и ядро так же содержат в себе большое количество аммиака и прочих соединений азота, а также похожие доли кремния, магния, кальция и прочих элементов, найденных в атмосфере WD 1425+540 в заметных количествах.

Вместе с тем, комета Галлея весит примерно в 100 раз меньше, чем поглощенный белым карликом объект. По мнению исследователей, комета, разорванная на части WD 1425+540, сформировалась на далеких подступах звездной системы, где было достаточно холодно для формирования азотного и аммиачного льда.

Ученые предполагают, что им удалось обнаружить первую комету из аналога пояса Койпера у далекой звезды, которая пережила смерть своего светила.

Ранее сообщалось о том, что зонд Philae нашел на поверхности кометы 67Р (Чурюмова-Герасименко) 16 органических соединений, насыщенных углеродом и азотом, в том числе 4 соединения, которые ранее не обнаруживались на кометах. По мнению ученых, наличие таких сложных молекул в комете, которая образовалась в период зарождения Солнечной системы, свидетельствует о том, что химические процессы могли сыграть основную роль в содействии формированию условий для возникновения жизни.