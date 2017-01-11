Астрономы назвали Харон "щитом" Плутона

Спутник Плутона защищает карликовую планету от солнечного ветра.

Харон защищает Плутон от солнечного ветра NASA

Ученые из Технологического института Джорджии заявили о том, что Харон защищает атмосферу Плутона от воздействия солнечного ветра. По мнению исследователей, это позволяет объяснить то, как планетоиду, почти полностью лишенному магнитного поля, до сих пор удается сохранить газовую оболочку. Выводы ученых были опубликованы в журнале Icarus.

Первые свидетельства существования атмосферы у Плутона были обнаружены еще в 1985 году. Последующие наблюдения с помощью аппарата New Horizons позволили определить, что газовая оболочка Плутона многослойная и содержит летучие вещества, например, азот и метан. При этом теоретические расчеты говорят, что у планетоида нет сильного магнитного поля, которое помогло бы защитить его газовую оболочку от cдувания солнечным ветром. Поэтому исследователи предположили, что важную роль в сохранении атмосферы Плутона может играть его крупный спутник — Харон. По мнению планетологов, он выступает в роли щита от солнечного ветра.

Теперь же исследователи провели компьютерное моделирование, которое позволило определить, как присутствие Харона влияет на движение частиц солнечного ветра.

Исследователи выяснили, что спутник может менять направление солнечного ветра, предотвращая столкновение сильно ионизированных частиц с молекулами газа в атмосфере Плутона. Мощнее всего этот эффект проявляется, когда Харон находится между Солнцем и Плутоном, а слабее всего — когда он позади карликовой планеты.

Решающую роль при этом играет временная атмосфера Харона. Она может образовываться даже при отсутствии сильного магнитного поля, когда часть газовой оболочки Плутона захватывается спутником или когда происходят извержения криовулканов. При взаимодействии с солнечным ветром часть временной атмосферы Харона ионизируется, порождая ионосферу. Это создает гораздо более серьезное препятствие для летящих к Плутону частиц, так как ионосфера больше поверхности Харона, что увеличивает размер "щита", а также обладает высокой электропроводностью, что позволяет более эффективно отклонять поток солнечной плазмы.

По мнению ученых, благодаря "щиту" Плутону удалось сохранить значительную часть летучих элементов в своей атмосфере. Тем не менее, он все равно теряет газовую оболочку.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.

Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 – объекта в поясе Койпера, выбранного в качестве возможной новой цели для New Horizons.