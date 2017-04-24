Астронавт NASA установила новый рекорд по пребыванию в космосе

В общей сложности Пегги Уитсон провела в космосе 534 дня.

Пегги Уитсон провела в космосе 534 дня NASA

Астронавт NASA Пегги Уитсон, которая на данный момент находится на борту МКС , установила новый рекорд по пребыванию в космосе. Как сообщается на сайте агентства , 24 апреля закончился пятый месяц пребывания Уитсон на МКС в ходе данной миссии. В общей же сложности астронавт провела в космосе 534 дня и ее пребывание на станции продолжается.

На счету Уитсон и некоторые другие рекорды, которые она установила находясь на службе в NASA. Так, в 2008 году она стала первой женщиной – командиром экипажа МКС, а 9 апреля этого года – первой женщиной, командовавшей станцией дважды.

Нынешнее пребывание на МКС стало для Уитсон третьей длительной миссией на станции, и в марте этого года оно было продлено до сентября. После возвращения на Землю общее время пребывания Уитсон в космосе составит 650 дней. Она также провела несколько десятилетий, помогая управлять полетами с Земли.

В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.