Астронавт NASA сделала снимок восхода Луны из космоса

Снимок был сделан с борта МКС.

Опубликован снимок восхода Луны с борта МКС

Астронавт NASA Кэтлин Рубинс сделала снимок Луны, которая восходит над ночной частью Земли. Снимок был сделан с борта Международной космической станции и опубликован на странице в Twitter, посвященной астронавтам NASA.

На снимке также можно увидеть вспышки полярного сияния над Землей.

Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 километров над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тысяч километров в час.

Ранее на МКС успешно развернули надувной модуль ВЕАМ, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.