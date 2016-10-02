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Астронавт NASA сделала снимок ночной Земли из космоса

2 октября в 11:57

На снимке можно заметить тонкую полоску атмосферы Земли.

МКС
Астронавт NASA сделала снимок атмосферы Земли с борта МКС
Астронавт NASA Кэтлин Рубинс, которая на данный момент находится на борту Международной космической станции, сделала снимок ночной Земли из космоса. Снимок был опубликован на странице в Twitter, посвященной астронавтам NASA.

На снимке можно увидеть свечение атмосферы Земли.

В подписи к фото астронавт написала "тонкая оболочка атмосферы между нашей планетой и Вселенной".

Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 километров над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тысяч километров в час.

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twitter.com/NASA_Astronauts

Ранее на МКС успешно развернули надувной модуль ВЕАМ, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.

По материалам: ZN.UA
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Тэги космос астронавт атмосфера NASA МКС
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