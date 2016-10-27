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Астронавт NASA сделала снимок ночной Европы из космоса

27 октября в 13:11

Снимок был сделан с борта МКС.

МКС
Опубликован снимок ночной Европы с борта МКС
Астронавт NASA Кейт Рубинс, которая на данный момент находится на борту Международной космической станции, сделала снимок ночной части Земли, на котором можно увидеть огни городов Европы. Снимок был опубликован на странице астронавтов агентства в Twitter.

"Огни городов Европы освещают МКС, когда мы пролетаем мимо", написали астронавты в подписи к фото.

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twitter.com/NASA_Astronauts

Ранее астронавт NASA Скотт Келли опубликовал снимок Юго-Восточной Азии из космоса.

По материалам: ZN.UA
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Тэги астронавт космос NASA МКС
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