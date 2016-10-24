Астронавт NASA сделала фото стыковки корабля Cygnus с МКС

Стыковка корабля со станцией произошла 23 октября.
Cygnus доставил на МКС более двух тысяч килограммов различных грузов, среди которых образцы для проведения различных экспериментов, научные инструменты и продовольствие.
Астронавт NASA Кейт Рубинс сделала снимки стыковки корабля с МКС, которые были опубликованы на официальной странице астронавтов агентства в Twitter.
"Formation flying at Mach 25: Cygnus arrival, capture, and berthing to @Space_Station." #AstroKate pic.twitter.com/LmG2Zt6kNB— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) 23 жовтня 2016 р.
В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.ZN.UA