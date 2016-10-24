Астронавт NASA сделала фото стыковки корабля Cygnus с МКС

Стыковка корабля со станцией произошла 23 октября.

Корабль Cygnus состыковался с МКС 23 октября twitter.com/NASA_Astronauts

Космический грузовик Cygnus совершил стыковку с Международной космической станцией . Как сообщает NASA, корабль пробудет на станции чуть меньше месяца.

Cygnus доставил на МКС более двух тысяч килограммов различных грузов, среди которых образцы для проведения различных экспериментов, научные инструменты и продовольствие.

Астронавт NASA Кейт Рубинс сделала снимки стыковки корабля с МКС, которые были опубликованы на официальной странице астронавтов агентства в Twitter.

В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.