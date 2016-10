Астронавт NASA сделала фото стыковки корабля Cygnus с МКС

Космический грузовик Cygnus совершил стыковку с Международной космической станцией . Как сообщает NASA, корабль пробудет на станции чуть меньше месяца.

Cygnus доставил на МКС более двух тысяч килограммов различных грузов, среди которых образцы для проведения различных экспериментов, научные инструменты и продовольствие.

Астронавт NASA Кейт Рубинс сделала снимки стыковки корабля с МКС, которые были опубликованы на официальной странице астронавтов агентства в Twitter.

"Formation flying at Mach 25: Cygnus arrival, capture, and berthing to @Space_Station." #AstroKate pic.twitter.com/LmG2Zt6kNB