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Астронавт NASA сделала фото стыковки корабля Cygnus с МКС

24 октября в 12:13

Стыковка корабля со станцией произошла 23 октября.

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Корабль Cygnus состыковался с МКС 23 октября
twitter.com/NASA_Astronauts
Космический грузовик Cygnus совершил стыковку с Международной космической станцией. Как сообщает NASA, корабль пробудет на станции чуть меньше месяца.

Cygnus доставил на МКС более двух тысяч килограммов различных грузов, среди которых образцы для проведения различных экспериментов, научные инструменты и продовольствие.

Астронавт NASA Кейт Рубинс сделала снимки стыковки корабля с МКС, которые были опубликованы на официальной странице астронавтов агентства в Twitter.

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В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги NASA корабль станция МКС космос астронавт
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