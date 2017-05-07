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Астронавт ESA опубликовал видео Земли из космоса

7 мая в 13:15

Видео было снято с борта МКС.

фото мкс
Опубликовано видео Земли с борта МКС
Астронавт Европейского космического агентства (ESA) на своей странице в Twitter опубликовал видео Земли, которое было снято с борта Международной космической станции.

"Таймлапс, который покажет, какую поверхность нашей планеты занимает пустыня, вода и как она прячется за облаками", - написал он в комментарии к видео.

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В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
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