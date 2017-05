Астронавт ESA опубликовал видео Земли из космоса

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) на своей странице в Twitter опубликовал видео Земли, которое было снято с борта Международной космической станции.

"Таймлапс, который покажет, какую поверхность нашей планеты занимает пустыня, вода и как она прячется за облаками", - написал он в комментарии к видео.

A #timelapse that highlights how much of our planet is desert, water and covered in clouds! https://t.co/MNNwvuQUHX pic.twitter.com/lmjD1hJZB2