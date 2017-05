Астронавт ESA опубликовал видео Багамских островов из космоса

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке, который на данный момент находится на борту Международной космической станции , на своей странице в Twitter опубликовал видео Багамских островов.

"Пролетаем над Багамскими островами под облаками", - написал он в подписи к видео.

