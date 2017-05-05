Астронавт ESA опубликовал видео Багамских островов из космоса

Видео было снято с борта МКС.
"Пролетаем над Багамскими островами под облаками", - написал он в подписи к видео.
Flight over the Bahamas under the clouds pic.twitter.com/rWwNX8rJgu— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 4 травня 2017 р.
В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.ZN.UA