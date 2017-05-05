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Астронавт ESA опубликовал видео Багамских островов из космоса

5 мая в 11:47

Видео было снято с борта МКС.

фото мкс
Опубликовано видео Багамских островов с борта МКС
Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал видео Багамских островов.

"Пролетаем над Багамскими островами под облаками", - написал он в подписи к видео.

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В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги космос видео Багамы астронавт МКС
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