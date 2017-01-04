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Астронавт ESA опубликовал снимок ночной Франции из космоса

4 января в 15:10

На снимке можно увидеть Бордо и Марсель.

фото мкс
Опубликован снимок Франции с борта МКС
Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, опубликовал на своей странице в Twitter снимок ночной Франции.

"На западе видна южная половина Франции. От Бордо до Марселя. Обратите внимание на гало атмосферы в ночное время", написал астронавт в подписи к фото.

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twitter.com/Thom_astro

В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги космос астронавт Франция МКС
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