Астронавт ESA опубликовал снимок Луны из космоса

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Снимок был сделан с борта МКС.

Опубликован снимок Луны с борта МКС

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке на своей странице в Twitter опубликовал снимок восходящей Луны, который был сделан им с борта Международной космической станции.

"Луна восходит! Иногда я смотрю в сторону от Земли, чтобы насладиться красотами, которые предлагает космос", - написал Песке в подписи к фото.

В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.