Астронавт ESA опубликовал снимки полярного сияния из космоса

Снимки были сделаны с борта МКС.
В подписи к снимкам Песке написал "после двух месяцев пребывания в космосе я увидел первое полярное сияние. Магические зеленые огни вдалеке. На МКС всегда есть на что посмотреть".
В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.ZN.UA