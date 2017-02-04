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Астронавт ESA опубликовал снимки полярного сияния из космоса

4 февраля в 16:27

Снимки были сделаны с борта МКС.

фото мкс
Тома Песке сделал снимок полярного сияния с борта МКС
Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал снимки полярного сияния.

В подписи к снимкам Песке написал "после двух месяцев пребывания в космосе я увидел первое полярное сияние. Магические зеленые огни вдалеке. На МКС всегда есть на что посмотреть".

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twitter.com/Thom_astro

33
twitter.com/Thom_astro

В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги космос МКС астронавт
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